مؤمن زكريا: إصابتي 60% نفسية.. أنا لاعب حر ولكن لن ألعب إلا للأهلي

يرى مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شئ آخر وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وقال مؤمن زكريا في تصريحات لبرنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: "أذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة".

وعن سبب التأخير في السفر أوضح مؤمن "نصيب أن أذهب في ذلك التوقيت، أنا راض".

وتابع مؤمن "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، التفكير أمر سئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة".

وكشف مؤمن "والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض، لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة".

وعن خطوته المقبلة قال مؤمن: "أنا حاليا لاعب حر ويحق لي التوقيع لأي ناد، لأنني غير مقيد في قائمة أي فريق".

وبالحديث عن تجديد عقده مع الأهلي أوضح "نعم لكني حاليا غير مقيد ويحق لي الانتقال لأي فريق وبالفعل حصلت على أكثر من عرض".

وعن قراره شدد مؤمن "لن أفعل ذلك، سألعب داخل الأهلي ولن ألعب لأي فريق آخر غيره".

وتابع مؤمن "سألعب مع الأهلي، ولو طلب المدير الفني إعارتي سيراني في التدريب ومع إصراري سيطلب استمراري وألعب مع الأهلي".

وشدد مؤمن مجددا "لن أختم مشواري الكروي إلا في النادي الأهلي، أنا سعيد بخطوة انضمامي للفريق ومستمر".

وعن مساندته الفترة الماضية قال مؤمن: "محمود شيكابالا يتواصل معي دائما ليطمئن عليّ".

وأتم تصريحاته "هنأته على لقب الكأس وهو دائم المساندة لي، شيكابالا أخي".

طالع أيضا

هل طلب فايلر من الأهلي ضم صفقات جديدة؟

أسوان.. حلقة الوصل بين الصعيد وكبار الدوري المصري

"عكس الكل.. أريد مدربا أجنبيا لمنتخب مصر"

قرعة الدوري - أصعب فترات البطولة على الأهلي والزمالك

الجانب الآخر من كرة القدم – "فيسكا برسا.. فيسكا كتالونيا"