رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

استنكر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ما وصفه بالحملة الممنهجة ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق بعد قرار لجنة الانضباط بتغريمه 50 ألف جنيه بعد مباراة فريقه ضد بيراميدز التي رفع اللاعب على إثرها لقب كأس مصر.

وتساءل رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم "هل ضرب شيكابالا أحدا بالرصاص أو ثبت أنه إرهابي؟".

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وأضاف "كل هذه الحملة لأن يوم القيامة 20 سبتمبر (مباراة السوبر المحلي ضد الأهلي)، ورغم كل ما يحدث، سنفوز باللقاء، ولن تنجح هذه الحملة الممنهجة وسأتصدى لها".

وأشار "مندهش مما يحدث، فمن الوارد أن يلعب شيكابالا مباراة السوبر ضد الأهلي، ولا يظهر بمستوى جيد، ومن الممكن أيضا أن يتألق، أو لا يشارك لأي سبب".

واستطرد "لا يحق للجنة المسابقات توقيع عقوبات ضد شيكابالا، كما تردد بعض التقارير الصحفية، فالخطأ لا تصدر له عقوبتان".

وأردف "لجنة المسابقات مسؤولة فقط عن تحديد الملاعب وموعد المباريات، أما بشأن العقوبات فهو من اختصاص لجنة الانضباط، هذا ما أعلنه عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة".

واستكمل تصريحاته "لم أعلق على قرار لجنة الانضباط ولكن سأطعن عليه".

وكذلك، أبدى رئيس الزمالك تخوفه من الأجواء المصاحبة لمباراة السوبر ضد الأهلي.

وأوضح رئيس الزمالك "خائف من مباراة السوبر، ليس خوفا من فريقي بل الأجواء متوترة، وهناك شحن جماهير الزمالك، كما أن جماهير الأهلي لن تترك محمود الخطيب إذا خسر المباراة".

وحذر بتساؤله "هل تريدون مجزرة بين جماهير الفريقين قبل بداية الموسم؟ هل نبدأ الموسم بمذبحة؟".

وأضاف "جماهير الأهلي تعلم أن الفريق لم يفز ببطولة، بل اكتفى بالدوري المسروق، بينما حقق الزمالك 3 بطولات الكأس والكونفدرالية والسوبر المصري السعودي".

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وأشار رئيس القلعة البيضاء "قبل 3 أسابيع التقى الفريقان في مباراة غير متوترة لأن الأهلي حسم الدوري، أما الآن فهناك احتقان جماهيري، وتطالب بحضور 20 ألف متفرج، لا ..أنا آسف، رغم أن مصلحتي حضور جماهير الزمالك لتفرح بفريقها".

واقترح رئيس الزمالك حضور 5 آلاف في برج العرب، مضيفا "المباراة لا تصلح لإقامتها ب50 ألف متفرج، لابد أن نعترف بان الأجواء متوترة".

واختتم تصريحاته "ليس لدي مشكلة في إقامة اللقاء باستاد القاهرة بحضور جماهيري غفير، لأنه مؤمن بشكل جيد، بينما الطريق المؤدي إلى ملعب السلام ضيق، وأخشى على جماهير الفريقين من الاحتكاكات، الأمر لا يتعلق بالأهلي والزمالك بل أمن مصر".

ولم يلعب لقاء لقاء القمة بجمهور في استاد القاهرة منذ شهر يونيو 2011، حينما تعادل الفريقان 2-2 في الدوري الممتاز.

ولم يستضف استاد القاهرة مباراة السوبر منذ عام 2014، حينما فاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

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