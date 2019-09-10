لجنة الانضباط تغرم شيكابالا بسبب "إثارته لجمهور الزمالك".. و100 ألف جنيه عقوبة على النادي

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تغريمها لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب ما وصفته بـ"تحريك وإثارة" جمهور الزمالك للهتاف بعبارات خارجة، بحسب البيان الصادر عن اللجنة عقب نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الأبيض على بيراميدز 3-0.

وغرمت اللجنة شيكابالا 50 ألف جنيها، فيما غرمت الزمالك 100 ألف جنيه بسبب "ترديد جمهوره لهتافات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي"، بحسب البيان.

كما غرمت اللجنة أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر لاعبي بيراميدز، والزمالك السابقين، 30 ألف جنيها لكل منهم لعدم صعودهم لتسلم الميداليات الفضية عقب نهائي كأس مصر.

وعدد البيان المخالفات التي شابت المباراة من وجهة نظر اللجنة إذ قالت: "ارتدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز طاقم مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي، وردد جمهور نادي الزمالك عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي علي النحو المبين بالتقرير".

وأضاف "تأخر الفريقان عن النزول إلى الملعب في بداية الشوط الثاني علي النحو المبين بالتقرير، وكذلك دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك لأرضية الملعب عقب كل هدف".

الاعتماد على المواقع وشبكات التواصل

واعتمدت اللجنة على "المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي" لإثبات "قيام محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية".

وأشار بيان اللجنة إلى "تغريم نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغا وقدرة مائة ألف جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة وسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي، وتغريم شيكابالا مبلغا وقدره خمسون ألف جنيها، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بالقرار ".

وحذرت اللجنة الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة دون إذن الحكم، وفريقي ناديي الزمالك وبيراميدز للتأخر في نزول الملعب حالة بدء الشوط الثاني علي النحو المتقدم وصفه .

وكذلك، حضرت اللجنة أحمد الشناوي لعدم التزامه بالزي المتفق عليه في المؤتمر.

وكان شيكابالا قد أوضح في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يوجه إهانة لأي منافس، مشيرا إلى رفضه التعصب (طالع تصريحاته).

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