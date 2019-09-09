كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري عن "محاولات حثيثة" لإقامة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر الموسم الماضي، على استاد القاهرة بحضور جماهيري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك اتصالات جارية حاليا بين المسؤولين عن الأمر، ومسؤولي استاد القاهرة، لإقامة السوبر على الملعب الرئيسي".

وأكد المصدر أن الموعد المتفق عليه لإقامة المباراة حتى الآن هو يوم 20 سبتمبر.

وكذلك، أوضح المصدر أنه من المنتظر أن تلعب المباراة بحضور جماهيري حيث "سيتم الاتفاق بين جميع الجهات والأمن بشأن حضور الجماهير، لتصبح أول مباراة بين القطبين بحضور جماهيري منذ وقت طويل".

وهنا توجه FilGoal.com لمصدر داخل إدارة الاستاد حيث قال: "هناك محاولات تجري حاليا لتجهيز الملعب الرئيسي لاستضافة السوبر".

وأتم "الصيانة بدأت بعد كأس أمم إفريقيا، وقاربت على الانتهاء، وسيكون الملعب جاهزا للسوبر في حال تم الاتفاق بين الأمن واتحاد الكرة على إقامته في الاستاد".

ولم يلعب لقاء لقاء القمة بجمهور في استاد القاهرة منذ شهر يونيو 2011، حينما تعادل الفريقان 2-2 في الدوري الممتاز.

ولم يستضف استاد القاهرة مباراة السوبر منذ عام 2014، حينما فاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

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