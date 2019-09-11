تغيرت سياسة باريس سان جيرمان كثيرا، متابع كرة القدم قد يستغرب أن الفريق الذي ضم نيمار ومبابي في صيف، بعد ذلك بعامين فقط كانت أغلى صفقاته هما عبدو ديالو وإدريسا جاي.

إدارة باريس سان جيرمان بحسب شبكة "إي إس بي إن" هذا الصيف وخلال العام الماضي بالكامل، استثمرت الكثير من الأموال والجهد في اكتشاف المواهب أكثر من دفع الأموال، وابتعدوا كثيرا عن الطريقة التي كانوا يتحركون بها خلال الصيف الماضي.

ما الذي تغير في سان جيرمان؟

يجيب عن ذلك السؤال نيكولا جاوتشا صحفي "تيلي فوت" لـFilGoal.com قائلا: "الضرورة الحتمية لإدراك الموقف، فهموا أن فريق كرة القدم عبارة عن خليط من اللاعبين المختلفين".

وواصل "لا يمكنك أن تبني فريقا من النجوم فقط، أنت بحاجة لبعض اللاعبين الذين يمكن وصفهم بالعمال، وذلك لتحقيق التوازن".

وأكمل "لهذا السبب ضم الفريق بابلو سارابيا، وفي الحقيقة النادي بحاجة لـ7 أو 8 لاعبين مثل ماركينوس واثنين من النجوم فقط".

منذ تولي الإدارة القطرية لنادي باريس سان جيرمان عام 2011، وبداية من الموسم التالي، النادي حقق لقب الدوري كل موسم عدا موسم وحيد قبل وصول ثنائية نيمار وكيليان مبابي، أصبح الفريق يحقق الألقاب المحلية بكل سهولة.

قال ناصر الخليفي رئيس النادي في وقت سابق: "هدفنا أن نجعل النادي مؤسسة محترمة في العالم، إن كنا سنحقق ذلك الأمر علينا أن نفوز بدوري الأبطال".

الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر معقد للغاية، لكن باريس سان جيرمان أو الإدارة الجديدة فكرت في ذلك الهدف مبكرا جدا، بعد تغيير الكثير في النادي بأعوام قليلة للغاية.

التزم باريس سان جيرمان بسياسة ضم النجوم بدلا من بناء فريق يمتلك عمقا مناسبا، بوجود لاعبين بإمكانهم المساهمة بشكل فعال في كل مركز، وهذا ما فعله ريال مدريد لينجح في النهاية بتحقيق 4 بطولات في 6 أعوام.

باريس سان جيرمان ودع دوري الأبطال من دور الـ16 مرتين وغاب نيمار عن 3 من أصل 4 مواجهات لهم في هذا الدور، النادي ضم البرازيلي للتتويج باللقب لكنه لم يكن متواجدا من أجلهم.

الأندية التي تستعمل أموالها حتما ستفوز، حتى وإن كان هناك جانب للحظ فهناك أيضا جانب للتخطيط والعمل، ليفربول ضم فيرجيل فان ديك وأليسون ووصل لنهائي الأبطال مرتين على التوالي وفاز مرة، ريال مدريد بنى على مدار السنوات حتى وصل لخلطته الممتازة التي مكنته من كتابة التاريخ.

باريس سان جيرمان كان يصرف الكثير من المال ويضم النجوم آملا أن يسيطر على أوروبا ويكتسب الاحترام لكنه لاحظ أيضا أن التنوع أمر مهم للتوازن.

لماذا لاحظ سان جيرمان أنه بحاجة للتوازن مؤخرا؟

يجيب نيكولا: "لأن من كانوا يديرون النادي لم يكونوا محترفين فيما يخص كرة القدم، ناصر الخليفي كان لاعب تنس، ومنذ رحيل ليوناردو في 2013 كان هناك افتقار للقيادة فيما يخص الإدارة الرياضية".

وتابع "لم يكن هناك أي منطق في إقالة لوران بلان عام 2016، لم يجد الفريق أي مدير رياضي مناسب ولم يترك له مساحة وبيئة عمل مناسبة".

تحرك سان جيرمان خلال الصيف الجاري وضم 3 لاعبين مجانا، اثنين من مواهب أكاديميتي أياكس وتشيلسي على الترتيب، وهما ميتشل باكر ومارسين بولكا. وأندير هيريرا.

وعلى سبيل الإعارة ضم الثنائي سيرخيو ريكو حارس إشبيلية وماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان. بجانب ضم لاعبين مثل كيلور نافاس من ريال مدريد وبابلو سارابيا من إشبيلية وإدريسا جانا جاي من إيفرتون وعبدو ديالو من بوروسيا دورتموند.

في المقابل باع النادي 9 لاعبين وأعار لاعبين ورحل عنه مجانا 3 لاعبين، وأبرز الراحلين كانوا جيوفاني لو سيلسو وجيانلويجي بوفون وأدريان رابيو وداني ألفيش وخيسي وكيفن تراب.

أصبح النادي يمتلك خيارات أكثر وخبرة أفضل في معظم المراكز، ولديه ما يكفي من التوازن الذي يتيح لمدربه التفكير في تخطي ما هو أكبر من خوض 4 مباريات خارج ملعبه في دوري الأبطال وتخطي الدور المشؤوم له، دور الـ16.

الآن يمتلك النادي الفرنسي في خط هجومه، نيمار وإريك ماكسيم تشوبوموتينج وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي وإيكاردي وكافاني.

الأمر الذي يطرح عددا من التساؤلات، بعدما فعله نيمار طيلة الصيف واقترابه وقتها من الرحيل إلى برشلونة، هل يشارك بشكل جيد مع فريقه رغم المشاكل؟ ماذا عن تواجد لاعبين مثل نيمار وإيكاردي ومبابي وماركو فيراتي وكافاني ألا ينذر ذلك بحرب في غرفة الملابس؟

يجيب باتريك كولتيه لاعب سان جيرمان السابق لـFilGoal.com على هذا السؤال قائلا: "إن تألق نيمار فذلك أمر جيد للغاية لباريس، سعره سيرتفع".

وواصل "قد يجدد تعاقده وينتهي اهتمام برشلونة، لكن إن لم يؤد بشكل جيد فسيخسر الجميع، لأن النادي سيضطر لبيعه بسعر بخس، لذا نحن بحاجة للانتظار".

وأكمل "بالنسبة لغرفة الملابس، المنافسة بين إيكاردي وكافاني، وإن لم يؤد أحدهما بشكل جيد فهناك مبابي يمكنه اللعب في هذا المركز، ودي ماريا سيشارك وقتها كجناح".

يتحدث نيكولا لـFilGoal.com مجيبا على تلك الأسئلة بدوره قائلا: "إن قدم نيمار موسما جيدا فسيكون ذلك جيدا للغاية لصورة النادي، لأن ذلك سيمنحهم ثقة في سياسة الانتقالات التي تمت في الصيف، بجانب بالطبع منع لاعبهم من العودة إلى برشلونة وامتلاك قوة كبيرة فيما يخص المفاوضات".

وأكمل "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في غرفة الملابس، نعرف التشكيل مسبقا، حتى إيكاردي سيندمج مع اللاعبين، لكن السيطرة على الشخصيات يرجع إلى المدرب، وتوخيل وحده هو من سيجيب على هذا السؤال، بالنسبة لباقي الأسئلة فعلينا أن ننتظر حتى نهاية الموسم".

7 أشهر تكفي للإجابة على كل الأسئلة، هل تغيرت إدارة سان جيرمان؟ هل ستصبح صبورة؟ هل تجني سياسة الانتقالات الجديدة ثمارها؟ هل يسيطر توخيل على غرفة الملابس خاصة بعدما حدث في قصة نيمار؟