خاص مدير الجبلاية المالي يكشف لـ في الجول سبب رحيله.. "سامورا السبب"
الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 17:55
كتب : عاطف شادي
قال محمد الشريعي المدير المالي السابق للاتحاد الإفريقي (كاف)، إنه لم يقال من الإدارة المالية للاتحاد المصري، مشيرا إلى عدم توقيعه على أي عقود منذ قرار تكليفه بالمهمة حتى يصدر قرار إقالة.
اتحاد الكرة أخطر الشريعي يوم الأربعاء، بإنهاء عمله بعد 7 أيام فقط من قرار تعيينه مديرا ماليا لاتحاد الكرة لمعاونة اللجنة الخماسية المؤقتة التي عينها الاتحاد الدولي (فيفا) مؤخرا.
وأوضح الشريعي لـFilGoal.com أن الاتحاد أرسل إليه خطاب شكر على الفترة التي قضاها في العمل، بعد قراره بمساعدة الاتحاد في هيكلة الأمور المالية وتسيير العمل خلال الفترة الماضية.
وزعم المدير المالي أن قرار رحيله عن اتحاد الكرة صدر من فاطمة سامورا، المسؤولة عن إدارة كاف حاليا، والتي أبلغت بالأمس مسؤولي اللجنة الخماسية بضرورة رحيله فورا وعدم اعتماد قرار تعيينه مديرا ماليا للجبلاية.
وأشار الشريعي "فاطمة سامورا لا تنسى أنني سعيت لكشف الفساد داخل الكاف وأرسلت جميع الأوراق التي تثبت ذلك للاتحاد الدولي يوم 1 يوليو الماضي، وفوجئت بعدها في يوم 8 يوليو بقرار من أحمد أحمد رئيس كاف بإنهاء التعاقد معي ورحيلي عن الاتحاد الإفريقي".
الشريعي شدد على أن "الأمور تسير بطريقة مريبة وكل ما يتم إرساله للفيفا من أوراق ومستندات يتم إخطار مسؤولي كاف به، خاصة المشكو في حقه أحمد أحمد".
وأتم "التحقيقات في المستندات التي قدمتها مع، عمرو مصطفى فهمي، تسير بصورة مستمرة في فرنسا، ومن المنتظر الكشف عن نتائج التحقيقات فيها خلال الأيام المقبلة".
وكانت لجنة إدارة اتحاد الكرة المؤقتة قد عيّنت حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مديرا للجنة المسابقات، وسيد بخيت مقررا للجنة المسابقات.
فيما تولى الشريعي الإدارة المالية للاتحاد، وتواجد أحمد محب كمستشار مالي.
ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.
واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا له وعضوية محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة موسم حتى 30 يوليو من العام المقبل.
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