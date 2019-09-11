قال محمد الشريعي المدير المالي السابق للاتحاد الإفريقي (كاف)، إنه لم يقال من الإدارة المالية للاتحاد المصري، مشيرا إلى عدم توقيعه على أي عقود منذ قرار تكليفه بالمهمة حتى يصدر قرار إقالة.

اتحاد الكرة أخطر الشريعي يوم الأربعاء، بإنهاء عمله بعد 7 أيام فقط من قرار تعيينه مديرا ماليا لاتحاد الكرة لمعاونة اللجنة الخماسية المؤقتة التي عينها الاتحاد الدولي (فيفا) مؤخرا.