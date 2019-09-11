رئيس الزمالك: لن نتعامل مع لجنة اتحاد الكرة إذا طبقت غرامة شيكابالا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 01:25

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - بيراميدز

هدد رئيس الزمالك، اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، بعدم التعامل معها إذا طبقت الغرامة الموقعة على محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريقه.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "لو طُبقت تلك العقوبة، لن نتعامل مع لجنة اتحاد الكرة.. ماذا فعل شيكابالا!".

وشدد "أين كانت لجنة الانضباط حينما اعتدى محمد الشناوي على إبراهيم نور الدين، وحسين الشحات على لاعب بيراميدز.. أين كنتم!".

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وأكمل "عدلي القيعي أرسل مشجعين لتشجيع بيراميدز بالاتفاق مع ممدوح عيد (المدير التنفيذي لنادي بيراميدز)، بيراميدز ناد محترم لكن لا يملك جمهور".

وأردف "عندما قامت قلة من الجمهور بسب العظيمين صالح سليم وطارق سليم أنا من وقفت لهم".

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تغريمها شيكابالا بسبب ما وصفته بـ"تحريك وإثارة" جمهور الزمالك للهتاف بعبارات خارجة، بحسب البيان الصادر عن اللجنة عقب نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الأبيض على بيراميدز 3-0.

وغرمت اللجنة شيكابالا 50 ألف جنيها، فيما غرمت الزمالك 100 ألف جنيه بسبب "ترديد جمهوره لهتافات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي"، بحسب البيان.

واعتمدت اللجنة على "المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي" لإثبات "قيام محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية".

وكان شيكابالا قد أوضح في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يوجه إهانة لأي منافس، مشيرا إلى رفضه التعصب (طالع تصريحاته).

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