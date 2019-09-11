رئيس الزمالك: لن نتعامل مع لجنة اتحاد الكرة إذا طبقت غرامة شيكابالا

هدد رئيس الزمالك، اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، بعدم التعامل معها إذا طبقت الغرامة الموقعة على محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريقه.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "لو طُبقت تلك العقوبة، لن نتعامل مع لجنة اتحاد الكرة.. ماذا فعل شيكابالا!".

وشدد "أين كانت لجنة الانضباط حينما اعتدى محمد الشناوي على إبراهيم نور الدين، وحسين الشحات على لاعب بيراميدز.. أين كنتم!".

وأكمل "عدلي القيعي أرسل مشجعين لتشجيع بيراميدز بالاتفاق مع ممدوح عيد (المدير التنفيذي لنادي بيراميدز)، بيراميدز ناد محترم لكن لا يملك جمهور".

وأردف "عندما قامت قلة من الجمهور بسب العظيمين صالح سليم وطارق سليم أنا من وقفت لهم".

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تغريمها شيكابالا بسبب ما وصفته بـ"تحريك وإثارة" جمهور الزمالك للهتاف بعبارات خارجة، بحسب البيان الصادر عن اللجنة عقب نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الأبيض على بيراميدز 3-0.

وغرمت اللجنة شيكابالا 50 ألف جنيها، فيما غرمت الزمالك 100 ألف جنيه بسبب "ترديد جمهوره لهتافات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي"، بحسب البيان.

واعتمدت اللجنة على "المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي" لإثبات "قيام محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية".

وكان شيكابالا قد أوضح في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يوجه إهانة لأي منافس، مشيرا إلى رفضه التعصب (طالع تصريحاته).

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نجاح المفاوضات الأولية.. اتفاق مبدئي مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

لجنة الانضباط تغرم شيكابالا بسبب "إثارته لجمهور الزمالك".. و100 ألف جنيه عقوبة على النادي

كوسوفو.. كل شيء كبير بدأ بحلم

فيديو في الجول - إيهاب جلال الهجومي.. ماذا يميزه عن باقي المرشحين لتدريب مصر؟

تعرف على كل المتأهلين للمرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022