دي بروين يحدد وجهته بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

دي بروين

كشف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن صفوف السماوي مستقبلا.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دي بروين يرغب في مجاورة مواطنه وزميله السابق فينسنت كومباني في صفوف أندرلخت البلجيكي.

وقال دي بروين لصحيفة "صن" البريطانية: "آمل أن تكون مسيرة كومباني في أندرلخت مماثلة لمسيرته مع سيتي. أخبرته أن يترك لي مكانا في الفريق عندما أنهي مسيرتي مع السماوي، سواء خلال عام أو 7".

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وأضاف "إن فعل ذلك لأجلي فبالفعل تحددت وجهتي المقبلة. سوف أفتقده بالتأكيد".

دي بروين انضم إلى صفوف سيتي قادما في فولفسبورج الألماني عام 2015، وأوضح أن كومباني لعب دورا كبيرا في هذا الانتقال.

وأشار "في ذلك الوقت كان سيتي يحاول ضمي، وكومباني كان يدفعني للموافقة واللعب إلى جواره. شجعني على الانضمام قائلا: أنت بحاجة للقدوم إلى هنا".

ولعب دي بروين إجمالا 179 مباراة مع مانشستر سيتي منذ قدومه قبل 4 سنوات وسجل خلالها 42 هدفا وصنع 71.

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