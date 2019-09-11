مدرب فالنسيا الجديد.. ناشئ برشلونة يستهل مهمته بمواجهة فريقه القديم

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

ألبرت سيلاديس ولوبتيجي

عيّن نادي فالنسيا ألبيرت سيلاديس، مساعد جولين لوبتيجي السابق في نادي ريال مدريد، كمدرب له خلفا لمارسيلينو جارسيا الذي أقيل من منصبه.

تغيير كبير صنعه فالنسيا بعد خلافات كبيرة بين مارسيلينو وإدارة الفريق انتهت برحيل الأول عن منصبه.

النادي الأندلسي عين سيلاديس الذي لديه يومين فقط للاستعداد لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم السبت على ملعب كامب نو.

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من هو سيلاديس؟

أحد ناشئي نادي برشلونة ولعب للفريق الأول 4 أعوام من 1995-1999 وحصد مع الفريق لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين وكأس الأندية أبطال الكؤوس مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة.

كذلك لعب موسما لسيلتا فيجو قبل أن ينضم لريال مدريد ويستمر معه 5 أعوام (2000-2005) تخللها فترة إعارة لبوردو، وحقق مع النادي الملكي لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر مرة ودوري أبطال أوروبا مرة.

سيلاديس اعتزل عام 2010 بعد فترة قصيرة للغاية مع نادي كيتشي الذي يقع في هونج كونج.

بدأ سيلاديس مسيرته التدريبية مع منتخب إسبانيا تحت 16 عاما، ثم في عام 2014، رحل جولين لوبتيجي عن تدريب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، ليتم تعيينه خلفا للمدرب الذي رحل لتدريب بورتو.

وفي يوليو 2018 استقال من منصبه في الاتحاد الملكي الإسباني بعد 5 أعوام قضاها في تدريب الناشئين، بجانب عمله كمساعد ضمن فريق تدريب المنتخب الأول في كأسي العالم 2014 و2018.

وفي أغسطس 2018 تم تعيينه كمساعد لجولين لوبتيجي مدرب ريال مدريد في في فترة لم تستمر سوى حتى شهر أكتوبر من نفس العام.

وتعد تلك هي المهمة التدريبية الأولى على الإطلاق لسيلاديس صاحب الـ43 عاما كمدرب لفريق أول، فماذا سيفعل في مواجهة العملاق الكتالوني يوم السبت؟

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