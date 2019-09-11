حكم إسباني: VAR كان ليمنح برشلونة لقب الدوري في 2014

يؤيد ماتيو لاهوز الحكم الإسباني استخدام VAR في مباريات كرة القدم لمساعدته في تصحيح قرارات خاطئة يرتكبها الحكام بدون عمد أحيانا، مثلما حدث معه منذ 5 سنوات.

واسترجع لاهوز مباراة مصيرية في الليجا اتخذ خلالها قرارا غير مصير البطولة من برشلونة إلى أتليتكو مدريد.

وقال لاهوز للقناة الإذاعية الخاصة بصحيفة ماركا الإسبانية:"في تلك المباراة كان صعبا جدا التحقق هل لمست الكرة خوان فران أو سيسك فابريجاس. بعدما انتهت المباراة، لم يلحظ أحد ذلك، في الإعادة البطيئة تستطيع رؤية أن الكرة ارتطمت بلاعب".

وواصل "هذا نموذج لموقف تمنيت لو كان VAR موجودا فيه. حتى الآن لا توجد صور واضحة تؤكد أن الكرة اصطدمت بخوان فران. أؤيد VAR لأنه الشيء الوحيد القادر على توضيح هذه الأمور".

وتلك المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2013-2014 انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليفوز روخيبلانكوس باللقب.

وسجل ليونيل ميسي هدفا لبرشلونة لكن ألغاه لاهوز بداعي التسلل ولم تؤكد الإعادة التلفزيونية هل الكرة ارتطمت فابريجاس لاعب برشلونة أم بخوان فران مدافع أتليتكو قبل أن تصل إلى الأول الذي سددها مباشرة في الشباك.

وكان إلفيو باولوروسو أحد أعضاء الطاقم الفني لبلاوجرانا في ذلك الوقت قد صرح في وقت سابق أن لاهوز اعتذر لبرشلونة عن قراره قائلا:"كنا نبكي في غرفة الملابس والحكم يطلب منا الغفران".

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