كومباني يجيب.. من أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 16:43

كتب : FilGoal

كومباني - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

قبل مباراة تكريم أحد أبرز المدافعين في السنوات الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، اختار فينسنت كومباني لاعبه المفضل خلال التاريخ الحديث للبطولة.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"قد أختار فيرجيل فان دايك، لم يلعب كثيرا مثل (جون) تيري و(ريو) فرديناند اللذين استمرا فترة طويلة لكن أظهر قدراته في السنوات الأخيرة".

وواصل اللاعب السابق لمانشستر سيتي "ظهر وكأنه يلعب في أعلى مستوى منذ وقت طويل. ليفربول قبل فان دايك يختلف تماما عما بعده".

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وقدم فان دايك أداء استثنائيا مع ليفربول منذ انتقاله للفريق في يناير 2018 وينافس على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وتوج الهولندي البالغ عمره (28 عاما) بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وخسر الدوري لصالح كومباني وسيتي بفارق نقطة.

ومتوقع ترشح فان دايك لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وشارك فان دايك في 123 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل 9 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب فان دايك في ساوثامبتون لمدة موسمين ونصف الموسم قبل أن ينتقل إلى ليفربول.

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