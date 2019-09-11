ميتشو: تدريب الزمالك قاس.. والضغط الوقود الذي يحركني

قال ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك إن إنجاز الكأس مع الزمالك سيكون بمثابة التقدير الذي سيحفظ اسمه في الكرة الإفريقية لبقية حياته. وذلك في تصريحاته لموقع Sowetanlive الجنوب إفريقي.

وصرح ميتشو قائلا: "أحيا بفلسفة وهي، حينما تكون الأمور جيدة لا أطير، وحينما تسوء لا يجب أن أستسلم".

وأضاف "الضغط هنا قاس، يجب أن تفوز بكل مباراة والتحدي ضخم على قدر حجم النادي، لكن ذلك الضغط هو الوقود الذي يحركني".

وواصل "رحلتي في الكرة الإفريقية غير معقولة مثل فيلم هوليوودي حول سبع دول عملت فيها، وزرت 43 دولة لإرضاء نفسي واكتسبت تقديرا وخبرة ستبقيني في الكرة الإفريقية لبقية عمري".

المدرب الصربي نجح في الفوز مع الزمالك بلقبه الأول منذ عام 2011 بعد أن توج بطلا لكأس مصر على حساب بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريق يوم 8 من الشهر الجاري، وفاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 3-0.

وحصد الزمالك الكأس للمرة الـ27 في تاريخه والسادسة في آخر سبع سنوات.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.































































































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