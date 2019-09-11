راموس: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

أشاد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الذي ترشح لجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 ومنتظر ترشحه لجائزة الكرة الذهبية.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول

وقال راموس خلال فيلم وثائقي خاص به نشرت صحيفة إيفيننج ستاندرد أجزاء منه:"إذا فاز فان دايك بالكرة الذهبية سيكون أمرا مستحقا تماما. مدافع عظيم".

وواصل قائد إسبانيا البالغ عمره 33 عاما "بالنسبة لمدافع، الفوز بالجائزة أصعب. يبدو أن السباق لم يعد فقط بين (ليونيل) ميسي وكريستيانو (رونالدو). يبدو أن الطريق مفتوحة لآخرين".

بعد موسم استثنائي (2018-2019) توج فيه بدوري أبطال أوروبا وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي، كان طبيعيا ترشح لاعب هولندا لجائزة فيفا.

ودخل فان دايك القائمة النهائية من المرشحين والتي تضم معه رونالدو وميسي نجمي يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

ويعلن فيفا عن الفائز في 23 سبتمبر.

ومنتظر منافسة فان دايك (28 عاما) أيضا على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وهيمن رونالدو وميسي على الجائزتين من 2008 إلى 2017 حتى اقتنصها الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في 2018.

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