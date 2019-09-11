أحمد الشيخ: تعاهدنا على بذل أقصى ما لدينا في دوري الأبطال

يأمل أحمد الشيخ وزملاؤه في الأهلي استعادة لقب غائب لم يذق الفريق حلاوة التتويج به منذ 6 سنوات، لذلك يستعدون بكل قوة لمرحلة جديدة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية يوم الأربعاء:"دوري الأبطال قيمته كبيرة للاعبين وجمهورنا العظيم، شخصيا هذه البطولة الوحيدة التي لم أحصل عليها مع الأهلي. نقدر جميعا حجم المسؤولية وندرك أهمية الفوز بالبطولة، لذلك كلما جلسنا شددنا على هذا الأمر وأن علينا بذل أقصى جهد".

وواصل الجناح البالغ عمره 27 عاما "أنا من المحظوظين في الأهلي لما أجده من دعم الجمهور لذلك سأقدم كل ما لدي لأسعد أنصار الأهلي".

وأتم اللاعب السابق لمصر للمقاصة "أبذل قصارى جهدي في التدريبات لأحصل على فرصة مع الجهاز الفني الجديد لكي أثبت للجميع أنني أستحق المشاركة في المباريات".

والشيخ ضمن قائمة الأهلي التي اتجهت إلى غينيا الاستوائية استعدادا لمواجهة كانو سبورت يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وتخطى الأهلي فريق اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في دور الـ64 من البطولة.

وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب القاري في 2017 و2018 لكن خسر نهائيين متتاليين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

والأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة، نال شرف الفوز بها 8 مرات آخرها في 2013 حين تفوق على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في النهائي.

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