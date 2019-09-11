سبورت: غياب ميسي يتواصل.. لن يشارك أمام فالنسيا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

إصابة ميسي

ينتظر الجميع ظهور ليونيل ميسي الأول الموسم الجاري مع برشلونة والذي طال بعدما تعرض للإصابة قبل بدء المنافسات.

ووفقا لصحفية "سبورت" الإسبانية فأن الأرجنتيني قد لا يشارك في مواجهة فالنسيا المقرر إقامتها السبت المقبل في الدوري الإسباني إذ لم يتعاف من إصابة في عضلة السمانة بشكل كامل.

ولم يعد الأرجنتيني بعد رغم محاولاته أثناء التوقف الدولي للتدريبات الجماعية حتى الآن.

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اللاعب البالغ 31 عاما تعرض للإصابة أثناء الفترة التحضيرية للموسم في الخامس من أغسطس ومن ثم تجددت بسبب عدم شعوره بالراحة.

ومن المحتمل أن يشارك ميسي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وإذا فشل في خوض المواجهة سيكون ظهوره الأول في الدوري الإسباني غرناطة.

وتعد تلك هي أول مرة يغيب ميسي فيها عن برشلونة في افتتاحية مسيرته بالدوري الإسباني منذ موسم 2009-2010.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة تحضيرية لبرشلونة وتعرض للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية.

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