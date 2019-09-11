المدير الرياضي لـ دورتموند: سانشو باق معنا الموسم المقبل

أوضح مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني أن الإنجليزي جادون سانشو لن ينضم لصفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

سانشو يتألق بقميص الأسود والأصفر إذ سجل 12 هدفا وصنع 14 في 34 مباراة الموسم الماضي بالدوري الألماني ويواصل الموسم الجاري على نفس النهج.

زورك في تصريحات لـ "إنسايد بوروسيا دورتموند" علق على إمكانية رحيل الإنجليزي قائلا: "انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد موضوع ساخن".

وتابع "وفقا لما أعرفه فأنه بغض النظر عن المبلغ المقدم من أجله، لن نبيعه في الصيف".

وأتم "لكن اللاعب أيضا ليس لديه أي نية للرحيل".

الإنجليزي البالغ 20 عاما انضم لـ دورتموند صيف 2017 مقابل 9 مليون يورو قادما من مانشستر سيتي.

وتألق أمس بقميص منتخب بلاده بعدما سجل هدفين بقميص الأسود الثلاثة في الفوز الكبير على كوسوفو بنتيجة 5-3.

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