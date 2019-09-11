رونالدو: لا أفكر في الأرقام الفردية

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالفوز الكبير على ليتوانيا، وكذلك عدم تركيزه على تحطيم الأرقام الفردية بعد تسجيل 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس البرتغال

البرتغال فازت بنتيجة 5-1 خارج القواعد ورونالدو رفع رصيده إلى 94 هدفا دوليا بفارق 16 هدفا عن الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي من الأهداف الدولية.

رونالدو علق عقب نهاية اللقاء قائلا: "كما أقول دائما، لا أفكر في الأرقام الفردية الخاصة بي، هذا نتاج العمل الجماعي، لكن الأمر جيد لا أكذب، الأهم هو مساعدة الفريق".

وتابع "سجلت هدفا في صربيا والآن رباعية في ليتوانيا وسعيد للغاية لانتهاء تلك اللحظة وأريد الاستمرار على هذا النهج".

وأتم القائد البالغ 34 عاما "أمّر بوقت جيد وكذلك رفاقي، وسعيد ليس بسبب تسجيل الأهداف بل للطريقة التي نقدمها في السنوات الأخيرة وعلينا المواصلة لمساندة المنتخب".

البرتغال تحتل حاليا المركز الثاني خلف أوكرانيا في ترتيب تصفيات يورو 2020 وتجمعهم مواجهة الشهر المقبل.

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