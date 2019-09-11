بالفيديو - الأرجنتين تسحق المكسيك وديا.. وبيرو تسقط البرازيل

فازت الأرجنتين على المكسيك بنتيجة 4-صفر يوم الأربعاء في مباراة ودية أقيمت بولاية تكساس الأمريكية وكان نجمها لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان.

وسجل الأخير ثلاثة أهداف في الدقائق 17 و22 و39 وأحرز زميله لياندرو باريديس هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وفي أمريكا أيضا لكن بولاية كاليفورنيا، خسرت البرازيل أمام بيرو في مباراة ودية حسمها هدف المدافع لويس أبرام في الدقيقة 85.

ولعبت البرازيل بقوامها الأساسي وشارك نجمها نيمار في الدقيقة 63 بدلا من روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وتواجه المنتخبان بعد شهرين من مباراتهما في نهائي كوبا أمريكا والتي انتهت بفوز فريق سيليساو على ملعبه بنتيجة 3-1.

وتعادلت أمريكا بهدف لمثله أمام ضيفتها أوروجواي، وفي ولاية فلوريدا انتهت مباراة كولومبيا وفنزويلا بدون أهداف.

وهزمت الإكوادور ضيفتها بوليفيا بنتيجة 3-صفر وخسرت تشيلي أمام مضيفتها هوندوراس بنتيجة 2-1.

وتستعد منتخبات أمريكا الجنوبية لانطلاق تصفيات كأس العالم 2022 في مارس المقبل وتشارك في صيف العام القادم في نسخة جديدة من بطولة كوبا أمريكا.

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