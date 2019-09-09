شيكابالا: لم أوجه إهانة لأي منافس أثناء احتفالي بالكأس.. لا للتعصب

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 23:44

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - بيراميدز

تحدث محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك عن لقطة احتفاله بلقب كأس مصر عقب الانتصار على بيراميدز، مشددا "لم أوجه إهانة لأي منافس".

وكتب شيكابالا رسالة مطولة عبر حسابه الشخصي على (تويتر) لتوضيح ما فعله أثناء الاحتفال بالكأس، إلى جانب توجيه رسالة لجماهير الكرة المصرية.

وينقل FilGoal.com رسالة شيكابالا نصا كما جاءت:

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" توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر في بداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية".

"ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكأس".

"لم أوجه إهانة لأي فريق منافس أثناء احتفالي وهذا واضح في كل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

"وأخيرا أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائها للمدرجات لأن الكرة بدون جمهور لا تساوي أي شيء".

"رحم الله الـ 20 –ضحايا جماهير الزمالك في حادثة الدفاع الجوي- والـ 74 –ضحايا الأهلي في حادثة ملعب بورسعيد-".

وتألق شيكابالا في نهائي الكأس ونجح في صناعة الهدف الأول الذي اكتب بداية ثلاثية الزمالك أمام بيراميدز.

منذ عودة شيكابالا إلى الزمالك ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال ظهوره في 5 مباريات.

وتوج شيكابالا بلقبه الرابع في كأس مصر مع الزمالك.

ومن المنتظر إقامة لقاء السوبر الخاص بالموسم قبل الماضي بين الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الجديد في الدوري.

وتُجرى قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الخميس المقبل.

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