قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعودة بامبو قبل مواجهة جينيراسيون فوت

أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المتجهة للسنغال لمواجهة جينيراسيون فوت في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت غياب قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

قائمة مواجهة الذهاب شهدت عودة كريم بامبو بعد غياب بدأ بعد مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ64.

وغاب شيكابالا عن القائمة بعد خروجه لآلام عضلية في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز 3-0، كما غاب عن مران الفريق الأربعاء.

وكذلك، عاد أحمد سيد "زيزو" للقائمة بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز، نظرا للإيقاف المحلي ومحمود عبد العزيز كذلك.

وغاب محمد أوناجم لتعذر قيده إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد عنتر – أشرف بنشرقي – كريم بامبو.

الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد

ويعود الزمالك لدوري أبطال إفريقيا بعد أشهر من حصده للقب كأس الكونفدرالية، بأمل حصد الكأس السادسة في البطولة الإفريقية الأغلى.

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