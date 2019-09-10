وصف كاستو نوبو مدرب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية منافسه المقبل في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي، بـ"عملاق إفريقيا الأكبر"، ولكنه شدد أنه سيفوز في مواجهة الذهاب يوم السبت المقبل.

وقال نوبو لـFilGoal.com: "أعرف أننا سنواجه عملاق كرة القدم الإفريقية الأكبر، لكن في كرة القدم يلعب 11 لاعبا ضد 11 لاعبا على أرض الملعب".

وشرح "إذا أغلقنا المساحات جيدا ولم نمنحهم الفرصة للعب بطريقتهم، أعتقد أننا سنسيطر على المباراة".

وشدد "هذا تحدي كبير بالنسبة لنا. ستكون فرصة لإظهار قدراتنا لأفريقيا والعالم كله. هي كذلك فرصة لكي يعرف العالم مشروعنا الشاب وما يملكه هذا الشباب من شغف كبير بكرة القدم".

وكشف "لدينا عدد كبير من المواهب في هذا الفريق. ستستمتعون بمتابعة المهاجم سيليسدونيو أبيسو أويونو. عمره 20 عاما فقط لكنه فارع الطول ولدي ثقة كبيرة في أنه سيتألق بشدة. لديه رغبة دائمة في تسجيل الأهداف وقوته البدنية أكبر من سنه بكثير".

وأتم "بالطبع أعرف كل شيء عن الأهلي. ما يمكنني قوله هو أنهم سيشعرون بالمفاجأة حين يلعبون أمامنا في مالابو. مرحبا بهم، لكننا نعرف من الذي سيفوز في نهاية اليوم، نحن".

ويعود الأهلي لدوري أبطال إفريقيا بنية الفوز بالبطولة التاسعة، والأولى منذ 2013، بعد عدة حملات مخيبة آخرها الخسارة في دور الثمانية النسخة الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي 5-1 بمجموع المباراتين.

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