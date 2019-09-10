وكيل فقير السابق: عليه التوقف عن خداع الناس حول انتقاله لـ ليفربول

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 16:17

كتب : FilGoal

نبيل فقير - مؤتمر صحفي

نبيل فقير ليفربول ليون

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