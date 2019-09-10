تقرير: رابيو يفوز بقضيته ضد باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 15:55

كتب : FilGoal

رابيو

حصل أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس على حكم لصالحه ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان بسبب خصم 40 ألف يورو من مستحقاته.

وعوقب رابيو من قبل إدارة باريس سان جيرمان في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب رفضه التجديد وتم تجميده بسبب النزاع التعاقدي.

وانتقل رابيو إلى صفوف يوفنتوس بداية من يوليو لمدة أربعة مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده مع النادي الفرنسي.

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ووفقا لصحيفة ليكيب فمجلس الطعون التابع للرابطة الفرنسية لكرة القدم حكم لصالح رابيو وأحقيته في الحصول على مكافأة الـ 40 ألف يورو من باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن نادي العاصمة الفرنسي إن لم يتجه لمحكمة الطعون، فيجب عليه دفع 40 ألف يورو لصالح اللاعب.

وخاض رابيو 27 دقيقة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي أمام بارما بينما جلس على مقاعد البدلاء أمام نابولي.

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