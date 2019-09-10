ميرتيساكر مشيدا بفينجر: اللاعبون كانوا سبب تراجع أرسنال وليس هو

أشاد بير ميرتيساكر لاعب أرسنال السابق بأرسين فينجر المدرب الذي قاد الفريق الإنجليزي على مدار 22 عاما قبل أن يرحل في 2018 وقالت تقارير إنه أجبر على تقديم استقالته بعد تراجع حاد في نتائج النادي.

وتحدث ميرتيساكر في سيرته الذاتية (ألماني ضخم ودود) قائلا:"حين كنا نخسر مباراة، نخسر العديد بعدها. كان بمقدورنا إظهار قدراتنا في 6 مباريات بكأس الاتحاد، لكن في 38 مباراة بالدوري على مدار 10 أشهر كان الأمر مختلفا. افتقدنا الاستمرارية التي تحتاجها الفرق الكبرى".

وواصل ميرتيساكر الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي وحاليا يعمل كمدرب في أكاديمية أرسنال "لا يمكنك الفوز بالدوري مع خسارة ثمانية مباريات في عام. دائما كانت ثقة فينجر في فريقه صلبة مثل الحجر وكان صبورا إلى أقصى درجة ليصل إلى ما يصبو إليه. لم يفقد أعصابه مع الهزائم المتتالية، التزم بقناعاته ولاعبيه، مهما كانت العاصفة التي يواجهها. كانت نقطة قوته الأكبر".

واستمر المدافع الأسبق البالغ عمره 34 عاما "أتساءل إن كانت أيضا أبرز نقطة ضعف لديه، وهل كان لينا أكثر من اللازم معنا، في رأيي، كان بسيطا إلى حد كبير. لو وجد الجمهور ما يريده، لتعاقد النادي مع خمس لاعبين كبار في كل عام. لافتة: اللعنة، أنفقوا بعض المال، كانت واضحة في المدرجات بعد الهزائم".

وأضاف بطل كأس العالم 2014 مع منتخب مانشافت "لكن فينجر وثق في لاعبيه. لم أقابل مدربا آخر كان مؤمنا بقدرات لاعبيه بهذا الشكل. أولا، فينجر تعامل معنا كبشر وكان إيمانه كبيرا بنا، لذلك وقف في صفنا. في النهاية، نحن اللاعبون علينا أن نسأل أنفسنا هل فعلنا كل شيء ممكن لنثبت ثقته بنا؟ هل طبقنا تعاليمه بالحرف؟ هل امتلكنا رباطة جأش؟ هل تعلمنا من أخطائنا؟ لا. فينجر فاز بالدوري 3 مرات، وهذا يدل على قيمته كمدرب. على الجانب الآخر، الفريق تراجع منذ 2004".

عاش جمهور أرسنال سنوات رخاء مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة وكان الفريق دائما منافسا شرسا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الفريق بالدوري تحت قيادة فينجر في 1998 و2002 و2004، ومنذ ذلك الحين لم يقدر على اعتلاء منصة التتويج في البطولة.

ومع تراجع حاد لنتائج الفريق ولترتيبه في الدوري وغيابه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة قرر فينجر الرحيل بعد رحلة طويلة بدأت في 1996.

ويقضي فينجر (69 عاما) استراحة محارب حاليا ويتمنى العودة للتدريب في أسرع وقت لكن لم يقبل أي عرض من العروض المقدمة له.

ولعب ميرتيساكر في أرسنال من 2011 إلى 2018 وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

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