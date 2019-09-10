المحمدي يتحدث عن عوامل حافظت على استمراره في إنجلترا وأبرز محطاته

عاشر موسم لقائد مصر في إنجلترا، مسيرة طويلة لم يحققها لاعب مصري من قبل، رغم بلوغه 32 عاما يوم الإثنين، لا يزال أحمد المحمدي يتطلع لمزيد من السنوات والعطاء في الملاعب الإنجليزية.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وتحدثت قناة بي إن سبورتس مع المحمدي لاعب منتخب مصر وأستون فيلا عن عوامل الحفاظ على استمراره في إنجلترا وأبرز محطاته مع الفرق الإنجليزية.

وعن الاستمرارية في إنجلترا قال المحمدي: "وضعت هدفا لي منذ قدومي إلى إنجلترا، أن أنهي مسيرتي هنا وأكون أول لاعب مصري يفعل ذلك".

وكشف المحمدي "واجهت العديد من الصعوبات بالطبع، بدايتي كانت مع الدوري الإنجليزي (البريمييرليج) بعد ذلك هبطت إلى الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)".

وأوضح قائد المنتخب المصري "بالنسبة لي التشامبيونشيب من أصعب البطولات التي يمكن أن تلعب بها، بطولة صعبة جدا، فبالنسبة لي واجهت العديد من الصعوبات لكن يجب أن تتغلب عليها".

وشدد المحمدي "لكن أن تضع هدفا لك منذ البداية يساعدك ذلك على تخطي الصعوبات ويعتبر من عوامل الاستمرارية، خاصة أن القدوم إلى هنا كان حلمي منذ كنت صغيرا".

وعن سبب استمراره في إنجلترا وعدم الرغبة في الانتقال لدوري مختلف قال المحمدي: "الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم، لذلك لم يكن لدي رغبة في الانتقال إلى منافسة أخرى".

وفي النهاية بالحديث عن أبرز محطات اللاعب في إنجلترا، كشف المحمدي "الصعود مع هال سيتي في أول موسم بعد انتقالي من سندرلاند، كان بمثابة أبرز اللحظات في مسيرتي وبالنسبة للنادي نفسه في ذلك الوقت بسبب غيابه لفترة من الدوري الإنجليزي".

وأضاف "حصلت على لقب أفضل لاعب في نادي هال سيتي وقتها، أعتقد أنه كان موسما مميزا".

وأتم المحمدي تصريحاته "أيضا صعودي مع أستون فيلا هذا العام، خاصة أنني ألعب لنادي عريق وأحد أفضل الأندية في إنجلترا".

ولعب أحمد المحمدي لأندية سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا في إنجلترا منذ رحل عن إنبي في 2010.

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