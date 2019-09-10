الجونة يعلن إصابة إسلام رشدي بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 13:39

كتب : FilGoal

إسلام رشدي - الجونة

أعلن نادي الجونة إصابة إسلام رشدي جناح الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وتمنى له النادي الشفاء العاجل.

إسلام رشدي

النادي : الجونة

الجونة

وكتب نادي الجونة عبر حسابه الرسمي: "تطورات الإصابة - تأكد إصابة إسلام رشدي بقطع في الرباط الصليبي".

وأتم "نتمنى للاعبنا الشفاء العاجل وعودة سريعة للملاعب".

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ويبلغ إسلام رشدي من العمر 30 عاما وكان قد انتقل إلى الجونة في صيف 2018 قادما من الإنتاج الحربي.

وخاض رشدي 24 مباراة مع الجونة في دوري الموسم الماضي وساهم في 9 أهداف، إذ سجل ستة وصنع 3 آخرين.

وسبق لإسلام رشدي اللعب لأندية الأهلي والمنيا وحرس الحدود والإنتاج الحربي قبل أن ينتهي به المطاف في الجونة.

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