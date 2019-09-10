خاص الإسماعيلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض رسمية لـ عبد الرحمن مجدي حتى الآن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 13:33

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

نفى صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أن يكون فريقه قد تلقى أي عرض رسمي للتخلي عن خدمات عبد الرحمن مجدي جناح الفريق، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "لم تصلنا أي عروض حتى الآن للاعب، وجددنا تعاقده مؤخرا لـ5 مواسم في إطار حرص الإدارة على فرض حالة من الاستقرار في الفريق".

وربطت تقارير صحفية صاحب الـ21 عاما بالرحيل عن صفوفه فريقه خلال السوق الصيفية الجارية.

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ورحل عن صفوف الإسماعيلي خلال السوق الجارية كل من محمد عواد وكريم بامبو وإبراهيم عبد الخالق وشكري نجيب وأونوريودي عوده، ومحمود متولي وطارق طه.

مجدي يلعب في مركز الجناح الأيمن ويمتلك الدراويش في هذا المركز كل من محمد الشامي ووجيه عبد الحكيم وبيكيتي.

وانضم عبد الرحمن مجدي في صيف 2017 إلى الإسماعيلي قادما من الترسانة.

وشارك مجدي خلال الموسم الماضي في 38 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.+

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