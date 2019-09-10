منتخب أوكرانيا اشترط مشاركة صلاح بودية مصر ولكن

اشترط المنتخب الأوكراني مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة الودية التي كانت ستجمعه بنظيره المصري في شهر سبتمبر الجاري.

وقال إيجور بورباس مراسل التليفزيون الأوكراني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كان من المفترض أن يكون منتخب مصر بدلا من المنتخب النيجيري في دنيبرو يوم الثلاثاء".

وأضاف "لقد توصل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لاتفاق مع نظيره المصري ونص العقد على ضرورة مشاركة صلاح".

ويحل المنتخب النيجيري ضيفا على نظيره الأوكراني في مباراة ودية يوم الثلاثاء في دنيبرو ثالث أكبر مدن أوكرانيا.

وواصل "لم يتم توقيع عقود المباراة رسميا، فقد أجل الجانب المصري الأمر بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية".

وأتم بورباس "الخروج المبكر من البطولة واستقالة الجهاز الفني ورئيس اتحاد الكرة أنهى الأمر".

عقب توديع بطولة أمم إفريقيا 2019 أقيل المكسيكي خافيير أجيري من تدريب الفراعنة، ثم تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومجلسه بالإستقالة من إدارة الجبلاية، لذلك لم يلعب المنتخب المصري أي مباريات ودية في شهر سبتمبر في ظل عدم تعيين مدرب جديد.

هل يؤثر الأمر على موقف مصر في تصفيات مونديال 2022؟

ويؤثر قرار اتحاد الكرة بعدم عقد معسكر للمنتخب الأول في سبتمبر على فرص مصر في تصفيات كأس العالم 2022، ولكن بشكل غير مباشر وطفيف.

ذلك يعود لتغيير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنظام تصنيف المنتخبات في تصنيفه الشهري، وإلغائه لفكرة تأثير نتائج المنتخبات في أوقات سابقة تعود لـ3 سنوات لتحديد تصنيفه الحالي.

النظام الجديد للتصنيف المعتمد حاليا مبني على معادلة حسابية ينتج عنها عدد نقاط كل منتخب بنظام حساب خاص بالمباريات كوحدات منفصلة.

بمعنى أن كل منتخب سيحصد عدد نقاط معين نظرا لفوزه في مباراة واحدة، تضاف إلى نقاطه الموجودة سلفا. خسارة المباراة تعني خصم نقاط وبالتالي التراجع في الترتيب.

تلك المعادلة تهتم أيضا بأهمية المباراة، حيث تدخل رقم ثابت خاص بالبطولة التي تقام فيها المباراة في المعادلة.

المعادلة هي (P = Pbefore + I * ( W – We

P هي عدد النقاط التي يحصل عنها الفريق عن المباراة.

Pbefore هو عدد نقاط الفريق قبل المباراة.

I هو أهمية المباراة.

W هي نتيجة المباراة.

We هي النتيجة المتوقعة للمباراة.

كيف يتم حساب أهمية المباراة؟ بناء على البطولة التي تقام فيها المباراة، مثلا المباراة الودية خارج الأجندة الدولية يتم حساب قيمتها بـ 5، أما المباراة الودية داخل الأجندة الدولية يتم حساب قيمتها بـ10، وهكذا تزيد القيمة مع المباريات الرسمية مثلا.

كيف يتم حساب النتيجة المتوقعة للمباراة؟ ذلك عبر معادلة أخرى تقيس الفارق بين الفريقين المتنافسين وترتيبهما قبل المباراة، ففوزك على جزر القمر مثلا لن يكون له نفس القيمة مثل فوزك على غانا.

بعيدا عن التقنيات، فعدم خوض المنتخب لمباراة ودية في سبتمبر لن يؤثر بشكل مباشر عليه قبل قرعة تصفيات كأس العالم. لماذا؟

يحتل منتخب مصر في الوقت الحالي المركز السادس إفريقيا حيث تسبقه منتخبات السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب، ويأتي خلفه منتخبات غانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية.

ومن المركز الـ11 للمركز الـ15 تأتي منتخبات مالي وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا وغينيا.

أهمية بقاء منتخب مصر في المراكز الـ10 الأولى حتى سحب قرعة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم هو البقاء ضمن المستوى الأول في القرعة التي سيتم سحب 10 مجموعات فيها، يتأهل متصدروها للجولة الثالثة التي ستكون مواجهة ذهاب وإياب بين متصدري المجموعات.

معظم المنتخبات المحيطة بمنتخب مصر في التصنيف ستلعب مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي يتم احتسابها في التصنيف.

عدم لعب منتخب مصر لودية سيؤثر على عدد نقاطه للشهر المقبل، ولكن الأمر قابل للاستدراك بخوض مباريات ودية في الأجندة الدولية في أكتوبر، وتحقيق نتيجة جيدة ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم 2021 في نوفمبر المقبل خاصة أن تلك المباريات لها قيمة أكبر.

وكذلك، فكرة صعود 5 منتخبات فوق منتخب مصر في التصنيف أمرا يبدو صعبا، خاصة في ظل مواجهة غينيا للسنغال متصدرة التصنيف، وبوركينا فاسو لغانا القريبة من مصر في ذات التصنيف.

فوز بوركينا مثلا سيمنحها نقاطا، ولكنه في نفس الوقت سيخصم من غانا نقاطا في المقابل ما يترك منتخب مصر آمنا – بشكل مؤقت – في الـ10 الأوائل قبل القرعة التي ستقام قبل التصفيات التي تنطلق في مارس المقبل.

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