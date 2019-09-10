فان دايك يشيد بمدافع ألمانيا الشاب: أمامه مستقبل عظيم

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا بـ نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا.

ويبلغ زوله من العمر 24 عاما ويقود دفاع بايرن ميونيخ بعد رحيل ماتس هوملز إلى بوروسيا دورتموند.

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين: "زوله مدافع موهوب للغاية، أمامه مستقبل عظيم".

وتابع مدافع هولندا "كنت أشاهد تطور زوله لفترة طويلة، ولعبت ضده في الكثير من الأحيان".

وتواجه اللاعبان يوم الجمعة الماضي عندما فازت هولندا على ألمانيا 4-2 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وأتم فان دايك تصريحاته "زوله يلعب لنادي كبير ويشكل بالفعل حجر أساس هناك، وانتظر تطوره أكثر وأكثر".

وكان فان دياك قد حقق جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لموسم 2019 - 2020 على حساب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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