تقرير: فايلر استشار جروس قبل تدريب الأهلي.. والمدرب: أعجبني الوضوح منذ البداية

لأن مواطنه قاد فريقا كبيرا على مدار موسم، أراد ريني فايلر استشارته قبل القدوم إلى مصر والعمل بها مع ناد بحجم الأهلي، وهو ما تقوله صحيفة بليك السويسرية.

وكتبت بليك أن التواصل بين الأهلي ومدربه الجديد فايلر بدأ بلقاء في موناكو، ثم اجتمعا مجددا في زيورخ قبل أن يتحدث الأخير مع كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لاستشارته.

قبل فايلر التحدي وقرر خوض أول مهمة تدريبية في إفريقيا، من بوابة أكثر أنديتها نجاحا، والذي لا يقبل إلا الفوز والتتويج بالبطولات.

وعن ذلك قال فايلر (45 عاما) للصحيفة:"فقط الانتصارات والتتويجات تساعدني. علي تقديم عمل رائع. هنا حين تفوز تستمر، حين تخسر عليك الرحيل بسرعة. أفضل ذلك، هنا الأمر في بدايته أوضح من أماكن أخرى في سويسرا".

وواصل فايلر "مهنة التدريب تحتاج طاقة هائلة. لا يمكنك فعل ذلك دائما. لهذا أتطلع لاكتساب خبرات كثيرة وأن أعيش تجارب في أماكن مختلفة. هنا لدي الفرصة لأعبر عن نفسي في ثقافة جديدة، لم أصل مصر للسياحة".

وتعاقد الأهلي مع فايلر منذ أيام ليقود الفريق في الموسم الجديد الذي يتطلع فيه للمنافسة على الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري، لكن قبل ذلك يستهل فايلر رحلته مع المارد الأحمر أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويحل الأهلي ضيفا على الأخير يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري جروس مدربا للزمالك في الموسم الماضي وحقق نتائج طيبة وتوج مع الفريق بالكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي.

طالع أيضا

علاء عبد العال مستاء من عدم ترشيحه لقيادة مصر

فايلر يجتمع بعاشور على هامش مران الأهلي

جائزة جديدة لصلاح في ليفربول

الزمالك: لم ننظر لسن شيكابالا حين استعدناه

حارس الزمالك السابق: لماذا لا يتعلم الشناوي الدرس؟

ميتشو: يجب فرض التزام صارم على اللاعب المصري