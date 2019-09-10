مدرب البرازيل: لن أفصح عن نصيحتي لـ نيمار علنا

رفض تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الإفصاح عن نصيحته لـ نيمار بشأن باريس سان جيرمان الفرنسي والمشاكل التي أحاطت به.

نيمار سجل أول أهدافه الموسم الحالي مع منتخب بلاده في شباك كولومبيا وديا في مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تيتي رد في المؤتمر الصحفي على الصحفيين قبل مواجهة بيرو قائلا عنما أخبره لـ نيمار: "كل ما هو جيد له، لن أفصح عنه علنا".

وتابع "لكن يمكننا القيام بهذا مع المنتخب الوطني، في المواقع الخاصة بنا، نجتمع 10 أيام هنا ودائما ما نعمل على خلق المواقف الملائمة وهذا جيد له".

وأتم "الأمر ليس مهما للاعب أو لآخر، لأنني اتفهم أن نيمار ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم".

البرازيلي رفع رصيده التهديفي إلى 61 هدفا وأصبح على بُعد هدف واحد من معادلة الظاهرة رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرازيلي.

ويحتل الأسطورة البرازيلية بيليه قائمة هدافي البرازيل التاريخية برصيد 77 هدفا.

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