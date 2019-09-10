أحمد حسن عن منافسة راموس: فشل قبله بوفون وكاسياس في كسر رقمي

لا يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق أي أزمة في منافسة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا له في عدد المباريات الدولية.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد

ويحتل أحمد حسن صدارة لاعبي العالم في عدد المباريات الدولي مع منتخبات بلادهم بعدما لعب مع منتخب مصر 184 مباراة ليكون حتى الآن عميد لاعبي العالم.

وقال أحمد حسن لقناة صدى البلد: "كان بمقدرتي الوصول لأكثر من 200 مباراة دولية مع منتخب مصر لولا وجود بوب برادلي".

وأضاف "في فترة تولي بوب برادلي تدريب منتخب مصر ومعه زكي عبد الفتاح لم يرغب هذا الثنائي في وجودي مع الفراعنة".

وأكمل "لدرجة أنه في إحدى معسكرات المنتخب وعندما كنت لاعبا في الزمالك ضم برادلي 11 لاعبا من الفريق الأبيض منهم ثنائي بديل ولم يختارني".

واستمر في حديثه "الفارق بيني وبين راموس حتى الآن 17 مباراة دولية وهو رقم ليس بالقليل".

وأكد "ولكن يظل هذا الأمر في إطار المنافسة بين اللاعبين وكل لاعب يريد تحقيق أهداف وإنجازات خاصة به وهو ما يرغب فيه راموس الذي شدد على أنه يريد الوصول إلى 200 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا".

وأتم تصريحاته "ولكن في سنوات سابقة حاول إيكر كاسياس وبوفون كسر عدد مبارياتي مع المنتخب ولم ينجحا في ذلك".

راموس يعادل القديس كاسياس.. ويهدد رقم العميد أحمد حسن

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