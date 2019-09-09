شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك
الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 22:17
كتب : FilGoal
غرد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك عبر حسابه الشخصي على (تويتر) محتفلا بلقب كأس مصر.
ونشر شيكابالا صورتين لحمله كأس مصر بعد فوز الزمالك بثلاثية مقابل لا شيء على بيراميدز.
وكتب شيكابالا: "أنا بين جمهوري ملك".
أنا بين جمهوري ملك ♥️ pic.twitter.com/d4UX6NfYf6— Shikabala (@Shikabala) September 9, 2019
وتألق شيكابالا في نهائي الكأس ونجح في صناعة الهدف الأول الذي اكتب بداية ثلاثية الزمالك.
منذ عودة شيكابالا إلى الزمالك ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال ظهوره في 5 مباريات.
وتوج شيكابالا بلقبه الرابع في كأس مصر مع الزمالك.
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