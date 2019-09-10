محمود علاء ينفي تعرضه لحادث سير

نفى محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر تعرضه لحادث سير رفقة شقيقه أحمد علاء.

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية تقارير صحفية تزعم تعرض أحمد ومحمود علاء لحادث سير، وهو ما نفاه لاعب الزمالك.

وكتب محمود علاء عبر حسابه الشخصي على (تويتر) نصا "الحمد الله أنا بخير وأخويا أحمد بخير ولم نتعرض لأي حادث".

وأضاف "اتقوا الله في الكلام الذي تنشرونه. حسبي الله ونعم الوكيل".

الحمد لله أنا بخير وأخويا أحمد بخير ومفيش حادثة اتعرضنالها ولا حاجة واتقوا الله في الكلام إللي بتنشروه وحسبي الله ونعم الوكيل في إللي قال كدة 🤬👌 — Mahmoud Alaa (@MahmoudAlaa) September 9, 2019

وتوج محمود علاء بلقب كأس مصر مع الزمالك بعد الفوز بثلاثية على بيراميدز.

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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