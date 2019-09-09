خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نستقر على موعد السوبر بشكل رسمي حتى الآن

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 23:34

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - الزمالك

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة تحديد موعد السوبر بين الأهلي والزمالك بشكل رسمي حتى الآن.

وقال أسامة إسماعيل: "لم نُحدد موعد الـ 20 من شهر سبتمبر لإقامة السوبر حتى الآن".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نستقر على الموعد النهائي للسوبر ولا على مكان إقامة المباراة".

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وواصل "اتحاد الكرة في انتظار موافقة الجهات المعنية بخصوص الموعد ومكان إقامة السوبر، وبعدها سيتم الإعلان بشكل رسمي".

ومن المنتظر إقامة لقاء السوبر الخاص بالموسم قبل الماضي بين الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الجديد في الدوري.

وتُجرى قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الخميس المقبل.

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