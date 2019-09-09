ميدو: أرفض دور الرجل الثاني في منتخب مصر

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 21:12

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - المقاصة - ميدو

استبعد أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة قبوله العمل كمساعد للمدير الفني لمنتخب مصر إذا عرض عليه ذلك مستقبلا.

وقال نجم الزمالك السابق عبر إذاعة أون سبورت:"أعمل كمدير فني منذ سنوات، بالتأكيد خطوتي المقبلة لن تكون أقل من ذلك، حتى لو منتخب مصر".

وأضاف مهاجم مصر السابق البالغ عمره 36 عاما "وجود اسمي ضمن المرشحين لقيادة مصر شرف كبير".

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وميدو مرشح لقيادة الفراعنة، وينافسه على ذلك الرباعي حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن.

ويعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام المدرب الجديد للفراعنة.

وعلم FilGoal.com أن جلال، مدرب المصري حاليا، بات قريبا من تولي المسؤولية. (طالع التفاصيل)

ويقود ميدو فريق مصر للمقاصة منذ انتهى الموسم الماضي ودرب فرق وادي دجلة والإسماعيلي والزمالك ونادي الوحدة السعودي.

وفاز ميدو المدرب بلقب كأس مصر مع الزمالك في موسم 2013-2014.

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