جارديان: دي خيا على أعتاب تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

اقترب الحارس الإسباني دافيد دي خيا من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، حسبما كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وأشارت جارديان إلى "دي خيا أصبح قريبا للغاية من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد والإعلان الرسمي سيكون قريبا".

دي خيا سيحصل على راتب في عقده الجديد يُقدر بـ 290 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، حسبما كشفت مصادر جارديان.

الاتفاق على التفاصيل الصغيرة في القعد أصبح قريبا للغاية بين دي خيا ومانشستر يونايتد، بعدها سيوقع الحارس الإسباني على عقد استمراره مع الشياطين الحمر.

صاحب الـ 28 عاما يرتبط اسمه بشكل دائم بـ ريال مدريد في كل سوق انتقالات، بعدما كان على أعتاب الانتقال للأخير عام 2016 لولا تأخر يونايتد في إرسال الأوراق للفريق الملكي لإتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات.

وظهر دي خيا في 4 مباريات مع يونايتد هذا الموسم واهتزت شباكه بـ 4 أهداف.

منذ انضمامه لـ يونايتد، شارك خري أكاديمية أتليتكو مدريد في 366 مباراة واهتزت شباكه 377 مرة.

ورفع دي خيا مع يونايتد لقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرة، إلى جانب الدوري الأوروبي مرة والدرع الخيرية 3 مرات.

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