لجنة المسابقات تحدد موعد قرعة الدوري لموسم 2019-2020

قررت إدارة لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا.

وتجرى القرعة في قاعة أوجيني في فندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18.

وكانت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرا للجنة المسابقات خلفا لعامر حسين، وذلك يوم 4 سبتمبر الماضي.

واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه في وقت سابق، بعد أن شغل المنصب لسنوات عديدة. وذلك في أعقاب استقالة اتحاد الكرة المصري عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا له وعضوية محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة موسم حتى 30 يوليو من العام المقبل.

وانتهى الموسم الكروي في مصر يوم 8 سبتمبر بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، في حين أن الأهلي كان قد حصد لقب الدوري.

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