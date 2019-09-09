مدير بشكتاش يوضح سبب الإصرار على ضم النني

كشف أحمد كفالجي مدير نادي بشكتاش التركي عن إصرار عبد الله أفسي المدير الفني للفريق على ضم محمد النني رغم وجود أسماء أخرى.

النني انتقل إلى بشكتاش من أرسنال على سبيل الإعارة لمدة موسم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كفالجي في تصريحات أبرزها موقع أونلي بشكتاش: "كان المدير الفني مصرا على ضم النني رغم ظهور أسماء أخرى".

وأضاف "قال أفسي إن النني أكثر ملائمة لأسلوب لعبه".

وأوضح "لقد منحت فترة التوقف الدولي فرصة جيدة للنني للتعود على الفريق وطريقة اللعب".

شارك محترفنا المصري محمد النني لأول مرة بقميص بشكتاش منذ انضمامه للفريق التركي يوم السبت.

بشكتاش انتصر على عمراني سبور في لقاء ودي خلال التوقف الدولي، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري التركي.

النني شارك أساسيا وظهر بالقميص رقم 15 في مباراته الأولى مع بشكتاش.

وأكمل النني المباراة حتى صافرة النهاية وكاد أن يُسجل أمام عمراني سبور فريق الدرجة الثانية في تركيا.

النني أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 31 من بعد منتصف الملعب بقليل، تصدى لها حارس عمراني سبور أولا قبل أن يبعدها المدافع خارج المرمى.

التركي أوموت نايير مهاجم بورصا سبور السابق سجل ثلاثية بشكتاش أمام عمراني سبور التركي.

هدفان في الدقيقة الثانية والـ 14 في الشوط الأول، ثم هدف ثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 78.

بينما هدف عمراني سبور الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق جيسلان جيمبيرت، من عرضية حولها داخل الشباك.

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