تحدث محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن إيهاب جلال مدرب الفريق، مشيرا إلى "لم يحدث أي جديد حتى الآن بخصوص تدريبه لمنتخب مصر".

FilGoal.com كشف في وقت سابق تفضيل لجنة اتحاد الكرة إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

فما جديد إيهاب جلال مع المصري؟

أجاب الخولي: "حتى الآن لم يُبلغني إيهاب جلال بأي جديد ولم يتحدث معه أي أحد. تواجدت مع المدرب منذ ساعة ويوم الثلاثاء سنتجه إلى تنزانيا وسيكون إيهاب جلال برفقتنا".

ويلعب المصري أمام ماليندي بطل زنجبار في الـ 15 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لـ كأس الكونفدرالية.

وقال نائب رئيس المصري: "لا نستطيع أن نقف أمام إيهاب جلال إذا احتاجه منتخب مصر بكل تأكيد".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكننا الآن في أزمة حقيقة بسبب تأخير الإعلان الرسمي. نحن على أعتاب السفر لتنزانيا إلى جانب اقتراب الدوري المصري من الانطلاق".

وواصل "كيف يمكننا أن نضع خطط بديلة ولا يزال إيهاب جلال مديرا فنيا معنا. إذا تحدثنا مع بدلاء فأنني سنثير أزمة في الفريق".

وتساءل "لماذا كل هذا التأخير في إعلان اسم المدرب الجديد؟ هل معقول ما يحدث؟ ماذا سنفعل نحن –المصري- إذا رحل إيهاب جلال قبل بداية الدوري مباشرة".

وأشار "من الوارد ألا نجد البديل المناسب ونحن فريق يُمثل مصر في إفريقيا".

وأتم "هناك حالة كبيرة من التخبط".

إيهاب جلال يتولى تدريب المصري منذ ديسمبر من العام الماضي، وارتقى بالفريق من المركز العاشر الموسم الماضي للمركز الرابع المؤهل لبطولة الكونفدرالية.

وقاد إيهاب جلال المصري في 20 مباراة سابقة ونجح في الانتصار 9 مرات وتعادل 8 وخسر 3 مرات فقط.

ترشيح إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر جعلنا نطرق أبواب مدرب المصري الحالي في محاولة للوصول لإجابة على المليون سؤال.

السؤال الأول الذي يدور دائما حول أي اختيار، ما هي مميزاته؟ لماذا إيهاب جلال؟ (تعرف على الإجابات من هنا)

وإذا كان الخيار لك أنت، من تختار لتدريب منتخب مصر؟

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