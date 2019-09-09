خاص فيديو في الجول - ما الذي يميز ميدو بين المرشحين لتدريب المنتخب

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 11:51

كتب : أحمد العريان

ميدو

يقع أحمد حسام "ميدو" في منطقة خاصة بين المرشحين لتدريب منتخب مصر، فهو أصغر المرشحين لذا قد يبدو صاحب فرصة أخرى إذا لم يصبه الاختيار.

واعد، مطلع، ناجح في إعادة النجوم واكتشاف المواهب ولكن هناك ما يعيب تجربته..

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