ميتشو: من الشرف لي تدريب شيكابالا أسطورة الزمالك والكرة المصرية.. اللاعبون أبطال حقيقيون

قال ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك إنه من الشرف له تدريب "أسطورة الزمالك الحية" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتحدث ميتشو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الشرف تدريب الأسطورة الحية للزمالك والكرة المصرية، قائدنا شيكابالا"، عقب الفوز على بيراميدز 3-0 وحصد كأس مصر.

وأضاف "هو رجل جاد من أسوان، وامتداد للمدرب في الملعب، دائما الجمهور والنادي في قلبه وقدم أفضل ما لديه للفريق ليفوز بكأس مصر".

وأردف "أشكر الجمهور على تشجيعه والإدارة على دورها الإداري، والفريق الفني على خدمة الفريق، ولكن لاعبينا أبطال حقيقيون، نفذوا الخطة التكتيكية وفازوا بإقناع ضد فريق لديه مدرب رائع وجودة جيدة، بيراميدز، 3-0".

وأكمل "أعمل في الكرة الإفريقية منذ 2001، وهذه بطولتي رقم 16 في 5 بلاد لكنها لها قيمة خاصة لأنها أتت بعد شكوك".

وأتم "الزمالك تم تأسيسه منذ 108 عام، ومنذ 1922 هذا أول لقب كأس يحصده دون تلقي أي أهداف".

It is honour and privilege to coach a walking legend of Zamalek and Egyptian football our captain SHIKABALA serious guy from Aswan otherwise extended hand of coaching on the field of play keeping club and supporters at heart giving his best for the team to win Egyptian cup.... pic.twitter.com/0JFXCgNmu6 — MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) September 8, 2019

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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