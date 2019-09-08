يتقدم إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري في حسابات اتحاد الكرة على باقي المرشحين لاحتلال مقعد قيادة منتخب مصر، لكن دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال يملك صوتين في اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري لقيادة الفراعنة. ويميل صوت ثالث للمدير الفني بشرط الوصول لتوافق بشأن عناصر الجهاز الفني المساعد.

والمناقشات حول الجهاز الفني المساعد للمدرب صاحب الـ52 عاما لاتزال عقبة في إتمام الاتفاق، ولهذا لم تغلق اللجنة الباب أمام التحول إلى اسم أخر من باقي المرشحين، حسبما علم FilGoal.com.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المشرفة على اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق عن لائحة تضم جلال وحسام حسن وحسن شحاتة وحسام البدري وأحمد حسام "ميدو" لقيادة الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

ولاتزال الاجتماعات مفتوحة على مائدة اتحاد الكرة مع المسؤولين عن قطاع الرياضة في مصر لتحديد مصير الجهاز الفني للفراعنة.

وكان حسن شحاتة صاحب أفضلية في سباق المرشحين لتدريب الفراعنة، ودخل البدري خط المنافسة. وبعدها ارتفعت أسهم إيهاب جلال وحسام حسن بعد تعيين اللجنة التي تدير اتحاد الكرة.

ويدرس اتحاد الكرة عرض منصب رسمي فني على المعلم، وذلك إن لم يتم اللجوء له لاحتلال مقعد المدرب.

إيهاب جلال يتولى تدريب المصري منذ ديسمبر من العام الماضي، وارتقى بالفريق من المركز العاشر للمركز الرابع المؤهل لبطولة الكونفدرالية.

وقاد إيهاب جلال المصري في 20 مباراة سابقة ونجح في الانتصار 9 مرات وتعادل 8 وخسر 3 مرات فقط.

ترشيح إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر جعلنا نطرق أبواب مدرب المصري الحالي في محاولة للوصول لإجابة على المليون سؤال.

السؤال الأول الذي يدور دائما حول أي اختيار، ما هي مميزاته؟ لماذا إيهاب جلال؟ (تعرف على الإجابات من هنا)

وإذا كان الخيار لك أنت، من تختار لتدريب منتخب مصر؟

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