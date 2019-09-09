فحص طبي للشناوي قبل مران الأهلي وفايلر يطمئن على حسين السيد

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 12:39

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - جنوب إفريقيا

يخضع محمد الشناوي حارس الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء الإثنين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

حسين السيد

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض الشناوي للإصابة بكدمة في الكتف واضطر لمغادرة التدريبات يوم الأحد متأثرا بها.

واطمئن ريني فايلر مدرب الأهلي على حالة حسين السيد ظهير الفريق الأيسر الذي تعرض للإصابة بدوره يوم الأحد مساء.

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وقال الجهاز الطبي للأهلي إن اللاعب اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء الإثنين.

ويواصل الأهلي استعداداته لرحلة غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لمواجهة كانو سبورت في دوري الأبطال.

ويتجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري إلى غينيا الاستوائية مساء الإثنين للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب، وغيرها من التفاصيل المتعلقة برحلة الفريق.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

وحدد الجهاز الفني فجر يوم الإثنين موعدا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية.

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