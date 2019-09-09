عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

لا يتذكر محمد عواد حارس مرمى الزمالك أين ذهب خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

في الدقيقة 34 لم يظهر عواد داخل مرماه ولم يظهر تماما في لقطة استحواذ محمد عبد الشافي ومحمود علاء على الكرة.

فأين ذهب عواد؟ هو نفسه لا يعرف.

وقال عواد ضاحكا: "شاهدت صورة اللقطة ولكنني لا أتذكر أين كنت".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "ربما كنت أتحدث مع محمد عبد الغني أو مع أحد اللاعبين في منتصف الملعب".

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

بطولة هي الأولى في مسيرة محمد عواد والأولى لـ ميتشو مع الزمالك.

وانضم محمد عواد للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 3 مباريات مع الزمالك في بطولة كأس مصر ولم تتلق شباكه أي هدف.

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