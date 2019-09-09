رئيس الزمالك: عضو إدارة الأهلي أخبرني بتلقيه رسائل سب من رقم هاتفي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقيه اتصالا من خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمين الصندوق بسبب "رسائل سب".

وسرد رئيس الزمالك القصة منذ البداية قائلا: "تلقيت اتصالا من رقم مجهول بالنسبة لي، ليطلعني بعد ذلك أنه خالد الدرندلي عضو إدارة الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "الدرندلي أخبرني بأنه تلقى رسائل سب من رقم هاتفي".

وتابع "شرحت لـ الدرندلي بأن هناك من يستخدم نفس رقم هاتفي لإرسال رسائل سب ضد الجميع، وعضو إدارة الأهلي تفهم ذلك وأشكره على الطريقة التي تكلم بها معي".

وهاجم رئيس الزمالك هاني العتال وممدوح عباس متهما إياهما باستخدام رقم هاتفه، قائلا "ما يحدث الآن قد يُسبب فتنة كبيرة. تلك جريمة".

وأكمل حديثه قائلا: "الدرندلي أخبرني بمضمون الرسائل التي تلقاها وهي رسائل صادمة وفي منتهى السفالة وقلة الأدب ولكنه تفهم القصة بالكامل".

وأتم "أُحذر العتال وعباس مما يحدث من استخدام رقم هاتفي لمهاجمه الغير. الوضع قد يتسبب في أزمة كبرى".

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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