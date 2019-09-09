رئيس الزمالك: شيكابالا قطعة ألماس أزحت التراب عنها.. والشناوي أضحوكة

وصف مجلس إدارة نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بـ"قطعة ألماس" وذلك عقب تتويج الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر.

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "شيكابالا عبارة عن قطعة ألماس كانت في التُراب، وأزحت التراب عنها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "التراب كان قلة الثقة وأنا أزحت التراب عن شيكابالا ووعدته بأنه سيختتم مسيرته في الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "شيكابالا أخبرني أثناء مراسم التتويج بالكأس بأنه سيظهر بشكل مختلف ويفي بوعده لي".

وتألق شيكابالا في نهائي الكأس ونجح في صناعة الهدف الأول الذي اكتب بداية ثلاثية الزمالك.

وتطرق رئيس الزمالك للهجوم على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، واصفا الأخير بـ"الأضحوكة".

وتابع رئيس الزمالك حديثه قائلا: "سعيد في الشناوي الذي ظهر كالأضحوكة أمام مصر كلها".

وأشار "الشناوي لم يرد حتى الآن مبلغ الـ 10 ملايين جنيه الذي حصل عليه بعد تجديده مع الزمالك وقبل رحيله لـ بيراميدز".

وأتم "الشناوي خجل الصعود لمنصة التتويج حتى لا أطالبه بإعادة الـ 10 ملايين جنيه".

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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