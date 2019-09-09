بالفيديو - حارس مراهق يعبر بليبيريا في تصفيات المونديال بسيناريو دراماتيكي

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 12:14

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

تخيل نفسك تحرس عرين منتخب بلادك في الـ18 من عمرك، ولا تتألق فقط بل تقود الفريق إلى عبور عقبة هامة في تصفيات مونديال 2022، هذا ما فعله أشلي ويليامز حارس منتخب ليبيريا الشاب.

وخسرت ليبيريا في أرض سيراليون بهدف لكن انتصارها ذهابا بنتيجة 3-1 عبر بها إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال، لكن بعد سيناريو دراماتيكي.

انتصار ليبيريا بنتيجة 3-1 في الذهاب فتح الباب لفوز سيراليوني بثنائية نظيفة من أجل العبور لمرحلة المجموعات وهو ما كان في طريقه لأن يحدث.

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فقد سجل كي كامارا هدف سيراليون الأول في الدقيقة 55 ليصبح الفريق على بعد هدف من استكمال مشوار تصفيات مونديال قطر.

لتأتي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جدلية لسيراليون لتبدأ الاحتفالات الجماهيرية.

لكن المراهق أشلي ويليامز تصدى لركلة الجزاء التي سددها عمر بانجورا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليتأهل بمنتخب بلاده للمرحلة الثانية من التصفيات.

وينتهي الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال يوم الثلاثاء ويتأهل منه 14 منتخبا.

ويقام الدور الثاني بنظام المجموعات ويشارك فيه 40 منتخبا، 14 تأهلوا من الدور الأول و26 هم الأعلى من قارة إفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويبدأ منتخب مصر مشواره نحو كأس العالم 2022 من الدور الثاني لتصفيات إفريقيا.

ويقام المونديال في نوفمبر 2022 بقطر.

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