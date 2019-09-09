يعود رامي ربيعة مدافع الأهلي لتدريبات فريقه الأسبوع المقبل.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة أثناء مباراة الأهلي ضد اطلع بره الجنوب سوداني، التي فاز بها الأحمر بـ9 أهداف نظيفة.

وعلم FilGoal.com أن حالة اللاعب في تحسن، في ظل حرص ريني فايلر المدير الفني للفريق على متابعة حالته وتقدمه في برنامج العلاج.

وأثبت الكشف الطبي على رامي ربيعة، معاناة اللاعب من شد قوي في العضلة الخلفية.

ولن يكون ربيعة حاضرا أمام فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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