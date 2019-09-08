التشكيل – عبد الشافي أساسي بدلا من عبد الله جمعة.. وأوباما وشيكابالا يقودان الزمالك

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 19:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مصر للمقاصة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك الاعتماد على محمد عبد الشافي كظهير أيسر أساسي بدلا من عبد الله جمعة أمام بيراميدز.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

عبد الشافي يظهر في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ عودته من جديد للقلعة البيضاء.

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واعتمد ميتشو على يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.

بينما يجلس عبد الله جمعة ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" وإمام عاشور وخالد بوطيب ومحمد أبو جبل على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد عبد الغني – محمود علاء – محمد عبد الشافي.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: يوسف أوباما – شيكابالا – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد.

تعرف أيضا على تشكيل بيراميدز

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